Viljakasvataja kaotas kõvasti raha: ei mäleta, et nii vussi oleks läinud

E-Piima juht: Eesti turg paratamatult kahaneb, korralik kasum ei tulnud siit

E-Piima juht Jaanus Murakas ütles saates „Kuum tool“, et 100 miljonit maksma läinud uue juustutehase toodangust jõuab Eesti turule mitte rohkem kui 10% ning et siinne turg on paratamatult kahanev.