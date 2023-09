Kaupade eksport kui ka import kukkus oluliselt

Ants Erik: Elektrilevi börsikaubana oleks põrsas kotis

Paar aastat on õhus olnud idee, et Eesti Energia võiks end Elektrilevi küljest lahti haakida ja selle siis börsile paisata. Eesti Erametsaliidu juhatuse esimees, metsaomanik Ants Erik küsib aga selle peale, kas riik mitte põrsast kotis müüa ei kavatse, ja selgitab, milline “varjatud pomm” vaikselt, kuid vääramatult Elektrilevi hõlma all tiksub.

