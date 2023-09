Kasvava Itella juht: tööjõudu on aina keerulisem leida

Belluse juht: käive langeb viiendiku võrra, Euroopas on languseks aga veel ruumi

Diivanitootja Bellus Furniture’i juht ja osanik Rolf Relanderi rääkis, et mööblitööstuses on käibed langenud tagasi numbriteni, mis olid enne koroonakriisi buumi, kuid kukkumiseks on veel ruumi.