Tarmo Kleimann: Narvas ostetakse miskipärast vähem jalatseid

Astri Grupi Narva üksuse juht Tarmo Kleimann tunnetab järgmise aasta suhtes ärevust. Foto: Andres Laanem

Euribori tõus jätab inimestele vähem raha tarbimiseks, mistõttu märksõna, millega sel sügisel äriplaane koostame, on “ärevus”, rääkis Astri Grupi Narva üksuse ja Tallinna planeeringute juht Tarmo Kleimann.

Eelmise aastaga võrreldes on käive Kleimanni sõnul langenud, kuid võrdlusbaasi arvestades on see loogiline. "Mullu mõjutasid tulemusi positiivselt pensionireformi väljamaksed, aga ka koroonakriisist väljumisega seotud ostlemistuhin,” märkis Kleimann Äripäeva raadio hommikuprogrammis.