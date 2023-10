Taristuehitaja näeb riigiteedesse tulemas katastroofi

Inseneriteaduskonna dekaan: noori insenere ei tasu liiga vara koolipingist tööle meelitada, Leedu ajab õiget asja

Inseneride järelkasv ja saadavus valmistab muret nii ülikoolidele kui ettevõtjatele. Ettevõtjate mure on küll mõistetav, kuid peaksime siiski olema ettevaatlikud, et me noori insenere liiga vara tööle ei meelita, sest see toob kaasa täiendavad riskid, räägib saatekülaline, Tallinna Tehnikaülikooli inseneriteaduskonna dekaan Fjodor Sergejev.

