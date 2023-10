Kõik sõltub ühendusest Lätiga: katkestuse korral oleme kahe päevaga gaasita

Gaasitoru Paldiski LNG haalamiskai ehitusel. Kuna Paldiskis ujuvterminali jätkuvalt pole, ei aitaks katkestuse korral gaasivarustust tagada ka seal olev haalamiskai. Foto: Andras Kralla

Eestis tegutsevad energiakauplejad ei ole ühel meelel, kui suur on risk, et Soome kõrval võib katkeda ka meie gaasiühendus Lätiga, küll aga on selge, et Balticconnectori rikke järel sõltub Eesti gaasivarustus nüüd täielikult vaid ühendusest lõunanaabriga.

Alexela energiaportfelli juht Kalvi Nõu hoiatas saates "Energiatund", et kui Eesti-Läti gaasiühenduses peaks juhtuma praegu mingi tõrge, oleks Eesti täielikult ilma gaasivarustuseta. „Eesti süsteem on täna väga haavatav, selliseid näiteid saab palju tuua,“ kinnitas Nõu. „Näeme selgelt, et süsteemis on mingisugused pudelikaelad.“

Kalvi Nõu riskihinnanguga ei nõustunud aga Baltic Energy Partnersi juhatuse liige ja energiakaupleja Marko Allikson, kes Soome ühenduse katkemist peab küll murettekitavaks, ent suureks mureks, et Eesti gaasivarustus täielikult katkeb, tema sõnul siiski põhjust pole. „Mina ei kardaks igasuguseid Läti ühenduste katkemise jutte. Igast asjast on võimalik selline hirmulugu luua,“ sõnas Allikson, aga tunnistas siiski, et kuna meil Eestis oma gaasivaru pole, oleksime Lätiga ühenduse katkemise järel kahe päevaga riigis gaasita.

Kui Eesti-Soome gaasiühendus asub merepõhjas ja selle remont võib aega võtta kuid, siis Eesti-Läti maa-alust gaasiühendust oleks rikke korral oluliselt lihtsam parandada, operatiivvalmidus selleks on olemas ning küsimus on päevades, mitte kuudes, ütles Eleringi juht Kalle Kilk kolmapäeval rahvusringhäälingu raadiosaates "Uudis+".

Mõlemad külalised olid aga veendumusel, et ühenduse toimimise korral Eesti varustuskindlus küsimärgi all ei ole, sest Läti maagaasihoidla on peaaegu ääreni täis ning ka Klaipedast saab vajaduse korral gaasi juurde tulla.

Seda, kui suures mahus Baltic Energy Partners ja Alexela on Läti hoidlas oleva gaasiga tulevikutehinguid teinud, külalised ei nõustunud avaldama, ent mahtu on Kalvi Nõu sõnul piisavalt, et katta talveperioodil kogu portfelli vajadus.

Saates on lisaks gaasivarustuse ja gaasi hinnale jutuks veel elektri-, moorotikütuse- ja kaugkütte võimalik hinnatase saabuval talvel. Uurime, millised on hindu mõjutavad tegurid, kellel tasub jätkuvalt jääda elektri börsipaktile ning kas mootorikütuse liitri hind hakkab saabuval talvel Eestis olema üle 2 euro või mitte.

Saatejuht on Lauri Leet.