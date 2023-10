Hirm rohepesu süüdistuse ees keerab ettevõtjate suu lukku

Saates "Turismitund" räägiti sellest, kas ka autorallit saab korraldada kestlikult ja millised on trendid suurürituste korraldamisel. Rally Estonia korraldaja Tarmo Hõbe ja Katre Kahre üritusturundusagentuurist Jolos. Foto: Gregor Alaküla

Suurettevõtted ei julge tihti avalikult rääkida enda keskkonnahoidlikest tegevustest, kartes saada külge rohepesu silti, rääkis Boltile ja Wise’ile suurüritusi korraldanud Katre Kahre üritusturundusagentuurist Jolos.

Sama kinnitas ka Rally Estonia korraldaja Tarmo Hõbe, meenutades, et ralli korraldamisel tegutseti paar aastat ilma kestlike tegevuste kommunikatsioonita.

„Tahtsime enne ise läbi proovida ja läbi testida, mis töötab, mis mitte,“ rääkis Hõbe. Tema sõnul ootavad ka koostööpartnerid ja tarbijad pidevalt ettevõtmise kohta uusi sõnumeid, mistõttu on võti tasakaalukas kommunikatsioonis. Kus see tasakaal täpsemalt asub, arutleti saates „Turismitund“.

Nii Kahre kui Hõbe julgustasid ettevõtteid ja kaaskorraldajaid siiski rohkem kestlikke tegevusi kommunikeerima, sest nende sõnul inspireerib see teisi korraldajaid ja allhankijaid roheteemadega tegelema.

Saates räägiti ürituste kestlikust korraldamisest ja täpsemalt sellest, millele pöörata tähelepanu ühe rohelise ja keskkonnahoidliku suurürituse korraldamisel. Juttu tuli korraldamise trendidest, külastajate keskkonnateadlikkusest ja ootustest ning analüüsiti, millest koosneb ürituste keskkonnajalajälg ja kuidas seda mõõta.

Räägiti ka sellest, kuidas luua suurürituste ajal korraldajana kasu ka kohalikele, kuidas majutada suuri rahvahulkasid ning millised on kestliku toitlustamise trendid. Vastuse said ka küsimused, kui suure keskkonnajalajälje tekitab Rally Estonia ja mitme puuga see võrdub, millest algab kestlik korraldamine ja kas roheliselt korraldamine on kallim või mitte.

Kohalike suurürituste korraldamise näidetest rääkisid Rally Estonia korraldaja ja T1 kaubanduskeskuse juht Tarmo Hõbe ning Katre Kahre üritusturundusagentuurist Jolos. Saadet juhtis Gregor Alaküla.