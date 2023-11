Idufirma juht jagas nõu, kuidas vältida andmekaitse hiigeltrahve

Krete Paal Foto: Mardo Männimägi

Kuna tänasest hakkavad kehtima karistusseadustiku ja teiste seaduste muudatused, millega võivad firmad saada kaela hiigeltrahvid, siis trahvide ennetamiseks jagas nõu iduettevõtte GDPR Register juht Krete Paal.

Paal rääkis Äripäeva raadio kolmapäevases hommikuprogrammis, et kuigi trahvid on nende jaoks, kes on teadlikult rikkunud reegleid, siis rõhutas ta, et teadmatus ei vabasta vastutusest. Tema sõnul on muutus seaduste muudatustel suurim mõju just nende ettevõtete jaoks, kes seni olid oma andmekaitsehügieeni eest hoolitsemist lükanud edasi.

Krete Paali intervjueeris Laura Saks.