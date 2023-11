Artikkel

Hispaanias tehase avav tööstur: kui eksportida, siis juba suurelt

Jaanus Paeväli Foto: Andres Haabu

Peatselt Hispaanias uut tehast avava ehituskeemiatoodete ja -süsteemide tootja OÜ Wolf Group juhatuse liige Jaanus Paeväli peab oluliseks mõtteviisi, et eksportival Eesti ettevõttel tuleb vaadata kaugemale kui Baltikum ja Skandinaavia.

„Samas ei ole sugugi lihtne riikide sisekaitsest läbi murda ja mitu aastat kulub tõestamisele, et sinu toode on teistest parem ja vastab kõigile vajalikele nõuetele,“ rääkis Paeväli saates „Eetris on ehitusuudised.“