Süsteemsus juhtimises tagab õnnestumise ja toob tulemused

Ettevõtete jaoks võib strateegilise juhtimise ja inimeste ning protsesside juhtimise sidumine ühtseks juhtimiskäsitluseks osutuda keeruliseks, rääkisid saates Helen Klettenberg ja Kristjan Rotenberg. Foto: Rain Jüristo

Juhtidel on sageli fookus igapäevatööl ja ootamatute olukordade lahendamisel, mistõttu jääb süsteemne juhtimine tahaplaanile. Juhtimiskonsultant selgitab Äripäeva raadios, et just järjepidevus soosib arengut. Tulemuste parandamiseks on vaja korraga nii sihtide ja ülesannete selgust kui inimeste pühendumist.

Värskes "Juhtimisauditi" saates räägime lähemalt organisatsiooni arengumudelist ja süsteemse juhtimise olulisusest tulemuslikkuse suurendamisel.

Organisatsiooni arendamise võib üldistatult jagada kolmeks: strateegiline juhtimine, inimeste juhtimine ja protsesside juhtimine. Kui äriprotsessid on joondatud organisatsiooni eesmärkidega, töötajad on pühendunud ja toimub pidev parendamine, võib see olla ühe organisatsiooni edu võtmeks. Siiski on suurimaks väljakutseks nende valdkondade integreerimine ühtseks tervikuks.

Saates uurime, kuidas saavutada sünergia strateegilise juhtimise, inimeste juhtimise ja protsesside juhtimise vahel. Selgitame, kuidas luua tasakaal ja ühendada need valdkonnad nii, et need toetaksid üksteist, viiksid organisatsiooni tervikuna uuele tasemele ja aitaks tulemused koju tuua.

Pakume ka praktilisi soovitusi ja tööriistu, kuidas juhtimises süsteemsust suurendada ning seeläbi tulemuslikkust parandada.

Saate külaliseks on juhtimiskonsultant, coach ja koolitaja Kristjan Rotenberg. Saadet juhib Helen Klettenberg.