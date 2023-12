Kriisist edukalt väljumiseks on kriitiline, et töötajaid kaasatakse

Annika Kitsing, Helen Klettenberg ja Pille Parind-Nisula räägivad saates "Juhtimisaudit" juhtimisega seotud teemadest, nagu kaasamine, rahulolu ja andmete kasutamine otsuste tegemiseks. Foto: Rain Jüristo

Mõtteviis, et kui juhi uks on avatud, oledki juba kaasav tööandja, kaugele ei vii. Kaasamine eeldab konkreetseid tegevusi, rõhutati saates "Juhtimisaudit". Need tegevused on olulised, et raskustest edukana välja tulla ja muudatusi ellu viia.

Saates arutleme organisatsiooni uuendusvõime arendamise, andmepõhise juhtimise ja töötajate kaasamise teemadel, seda statistikaameti näitel. Räägime lähemalt, millised on avaliku organisatsiooni juhtimistavad, kuidas positiivset tagasisidekultuuri kujundada ja juhtimisotsuste jaoks olulisi andmeid koguda.

Andmepõhisus on juhtimisotsuste tegemisel oluline edutegur. Ühelt poolt seetõttu, et see aitab teha põhjendatud otsuseid ja välistab eeldustel tegutsemise, aga loob ka täiendavaid võimalusi organisatsiooni arendamisel.

Igas organisatsioonis on palju andmestikke, mida otsuste tegemisel kasutada, kuid selge on see, et ootused tööandjale on kasvanud ning lisaks tavapärastele tulemusnäitajatele tuleb regulaarselt organisatsiooni sisetemperatuuri kraadida ja töötajakogemust mõõta.

Lisaks räägime sellest, millist tööriista on võimalik kasutada töötajate rahulolu jälgimiseks reaalajas.

Saate külalisteks on statistikaameti personalijuht Annika Kitsing ja Motichecki esindaja Pille Parind Nisula. Saadet juhib juhtimiskonsultant ja aasta koolitaja Helen Klettenberg.