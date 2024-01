Kinnisvaraarendajad: aasta tuleb raske, aga plaanid on suured

Kapiteli juht Taavi Ojala Foto: Andras Kralla

Baltimaade ühe suurima kinnisvaraettevõtte Kapiteli juht Taavi Ojala ning Capital Milli juht Kaarel Loigu sõnavad saates "Kinnisvaratund", et vaatamata ebaselgele ajale sisaldab alanud aasta plaan mitme arenduse lõpetamist ning ka uusi algatusi.

Kaarel Loigu sõnul ei näi küll alanud aasta tulevat mingilgi kujul lihtsam kui eelmine, kuna makrotasandil on ebaselgust jätkuvalt palju. “Küll aga annab teistsugust dünaamikat langeva tendentsiga euribor,” lisas ta ning tõi Capital Milli vaates välja lootuse, et suudetakse 2024. aasta plaanides olevaid arendusi käima lükata. “Kui ma oleksin aasta lõpus või uue aasta alguses siin, siis saaksin raporteerida, et oleme 2024. aastal selle vallas rohkem ära teinud kui 2023. aastal,” lisas Loigu saate lõpus.