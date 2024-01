Hübriidtöö võlud ja valud: kasvab efektiivsus, suureneb eraldatus

Peresõbraliku tööandja märgise programmi partner Ave Laas sõnab, et juhtide jaoks seisneb väljakutse tegurite haldamises ja hajutamises. Töötajate jaoks muutub üha keerulisemaks oma töö- ja puhkeaja eristamine, mis omakorda tekitab läbipõlemist. Foto: Erakogu

Üha enam hübriid- ja kaugtööle suunduvad inimesed toovad selle muutusega kaasa ka juhtimiskultuuri muutuse. Kes suudab muutusega kaasas käia ja protsessi käigus paindlikkust luua, on võitja, jagab peresõbaliku tööandja märgise programmi partner Ave Laas.

„Kõik need toredad suvemajad, mida me koroona ajal renoveerisime selliselt, et saaksime seal ka talvel sees elada – inimesed näevad järjest rohkem, et nendes võiks aasta läbi paikneda. Tõsi, meie demograafilised näitajad ütlevad, et toimub suur linnastumine, aga kuskil keegi on hakanud ka teisiti mõtlema. See aga tähendab kaug- ja hübriidtöö veel suuremat rolli,“ räägib Laas.