Raivo Vare Ukraina sõja majandusblogi: Putin tõstab panuseid

Raivo Vare. Foto: Liis Treimann

Majandusküsimused muutuvad Venemaa algatatud sõjas igale osapoolele järjest tõsisemateks, kirjutab Raivo Vare oma sõjablogi 33. sissekandes.

Sõda Ukrainas on võtmas meie vaatevinklist negatiivsemaid pöördeid. Kuigi suure vaevaga sai EL oma abipaketi siiski vastu võetud, on USAs see takerdunud sisepoliitilistesse kismadesse.

Nii sügavalt, et isegi lõpuks vastuvõtmisel ei jõua see abi enam toetama ukrainlaste uut pealetungivõimet ning neil tuleb eelseisev aeg rinnetel veetagi juba ka ametlikult väljakuulutatud strateegilises kaitseseisundis.

Vene majandus aga on kohanenud sõjaolukorraga paremini eeldatust, kuigi perspektiivis pole sellelgi väga pikka pidu. Ja siis veel valimised. Seda nii Venemaal kui mujal maailmas, mis hõlmavad lähiaegadel kokku ligi poole maailma elanikkonnaga 78 riiki, tuues kaasa jooksva 2024. aasta puhul kõigi aegade rekordi valimiste ulatuselt ühe aasta sees.

Venemaa valimised ja majanduslik toimetulek

Alustagem siis otseselt sõdivate poolte majandusest. Ja valimistest.

Venemaal on 17. märtsil tulemas nn presidendivalimised, kus võitja on juba ette määratud koos minimaalsete tema toetuse kontrollarvudega, mida ületada võib, aga mittetäitmisel saavad regionaalsed juhid karistada.

Selleks, et välistada igasuguste häirivate momentide ja tsaarile (vabandust, istuvale presidendile) ebameeldivaid nähtusi, elimineeriti valimistelt nii omaalgatuslik julge provintsi naisajakirjanik Jekaterina Duntsova, kui seekord ka kunagine nähtav opositsionäär, Kremli aparaadi sisepoliitika mõjuka juhi Sergei Kirijenko vana kaaslane ja kooskõlastatud nn vastaskandidaat Boriss Nadeždin. Seega – kõik saab olema vaikne ja vaga ja Putin ratsutab taas Kremlisse veel vormiliselt kuueks aastaks.

Kõik Raivo Vare Ukraina blogi sissekanded on leitavad siin. Blogi jälgimiseks lisa artikli lõpust märksõna "Raivo Vare majandusblogi" enda Minu Äripäeva valikusse.

Seejuures on Putinil seekord lisaks iga hinna ja tohutute kaotustega vallutatud Avdijivka võiduna presenteerimisele ja üldse kogu rinde ulatuses strateegilise initsiatiivi esiletõstmisele lisaks vaja rahvale valimiste eel meeldimiseks veel ka mingit, kas või imaginaarset majandusedu kuvandit „müüa“.