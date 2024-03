Kui äri olulisim vara on andmed: küberkuritegevuse vastu tasub kindlustada

Ettevõtted on harjunud kindlustama varariskide vastu, näiteks tootmises on oluline, et hoone ja seadmed säiliksid, vähem mõeldakse aga selle peale, et andmed ja infosüsteemid vajaksid samuti kindlustamist, toovad Helen Evert ja Rainer Ratnik saates välja. Foto: Äripäev