Eesti ainus nišiparfüümi tegija: olen kolistanud palju ämbreid

T-Perfume juht ja omanik Tony Veiler. Foto: Sander Ilvest/Postimees/Scanpix Baltics

Kolm aastat tagasi tegutsema hakanud Eesti ainus nišiparfüümi tootja T-Perfume omanik Tony Veiler rääkis, et on ettevõtjana astunud mitu korda ämbrisse.

“Kui ma lõin selle firma, siis ma ikkagi mõtlesin selle peale, et ma tahan luua parfüüme,” sõnas Veiler Äripäeva raadio hommikuprogrammis.

Lõhnakunstnik lisas, et parfüümide loomine on tema prioriteet ning ta ei kujutanud ette, et peab hakkama tõsiselt äriga tegelema.

“Seal on terve rida – nagu öeldakse – veealuseid kive, ja ma vaatan neid mõnikord sellise näoga “noh, kuskohast sina siia nüüd said”,” rääkis Veiler. “Eks ma kolistan neid ämbreid ikkagi piisavalt tugevasti.”

Parfüümilooja tõdes läbi nalja, et ei tea, kui kaua koostööpartneritel närve jätkub, et temaga hakkama saada.

Lisaks rääkis Veiler, mis on üldse nišiparfüüm, miks parfüüm oluline on, kuidas nišiparfüüme luuakse, mida lõhnad tema jaoks tähendavad ning kuidas tema äriteekond on möödunud.

Tony Veilerit intervjueeris Aivar Hundimägi.