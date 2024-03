230 üüripinnaga investor pöörab pilgu Hispaania poole

Kinnisvarainvestor Ergo Mõttus sõnas, et kinnisvara on alati kallis, kinnisvarasse investeerimist alustas ta aga isegi kõrgema intressiga. Foto: Liis Treimann

Tartus kinnisvaraga tegelev investori ja arendaja Ergo Mõttus on mitu talve perega Hispaanias veetnud, aga kinnisvara seal veel ei oma, kuid viie aasta pärast on see kindlasti olemas, sõnas ta.