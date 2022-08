Kinnisvaraarendaja: kõige lollikindlam on investeerimist alustada väikesest korterist

Sõbra Kinnisvara OÜ asutaja Ergo Mõttus Foto: Raul Mee

Tartu suur kinnisvaraarendaja Ergo Mõttus soovitas alustaval investoril vaadata elukondlikus kinnisvaras väikeste korterite poole. Mõttus usub, et praeguseks on kinnisvaraturul suurem hinnatõus ära olnud, kuid languse tulekut ta ei karda.

Mõttus rääkis Äripäeva raadio hommikuprogrammis, kui suur on tema portfell, kui palju on tal praegu arendusi töös ning kuidas on mõjutanud tema investeerimisplaane Ukraina sõda, inflatsioon ja intressimäärade tõus. Samuti rääkis Mõttus, kui palju on ta oma üürnikele hindu tõstnud ning kuidas kliendid hinnatõusu vastu võtnud on.

