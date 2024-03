Artikkel

Kinnisvarainvestor: Hispaania on massipsühhoos

Hirmutavad sõnumid Venemaa ohu osas on kannustanud investoreid Hispaaniasse kinnisvara ostma, kuid tasub arvestada, et sealne tootlus võib jääda väga madalaks, hoiatas kinnisvarainvestor Peeter Pärtel.

Eesti suurima kinnisvarainvestorite kogukonna eestvedaja Peeter Pärtel käis 25 investoriga Hispaanias tutvumas umbes 50 korteriga, kuid selle reisiga kadus investorite entusiasm Pere sõnul ära.

“Investorite hinnang oli see, et on hakanud massipsühhoos pihta, et lähme koos rukist lõikama. See ei ole kunagi hästi lõppenud,” rääkis Pärtel.

Ta märkis, et kui tasuda Hispaanias korjatud üürilt maksud ja haldustasud, siis võib tootlus jääda umbes 4 protsendi juurde ehk kohati madalamaks kui Eestis. “Numbrid küll ei õigusta sinna liikumist,” ütles Pärtel.

Intevjuus rääkis Pärtel pikemalt, milliseid karisid ta Hispaaniasse investeerimisel näeb ning kuidas osad investorid sealt suuremat tootlust korjavad.

Juttu tuli ka Eesti kinnisvaraturust ja sellest, kust võiks praegu tootlust otsida. Pärtel viitas ühele olulisele maksureeglile, mis takistab investoritel raha väjapoole suurlinnu paigutada. Lisaks arutles Pärtel, milline potentsiaal paistab Eesti kinnisvarafondidest.

