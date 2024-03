Saated

28. märts kell 14:00







Riskide hindamine on pidev protsess, mida suunavad uued teadmised

Fotol: Enn Eberg ja Mari-Liis Ivask Foto: Andres Laanem

„Teabevara tund“ keskendub seekord riskide ja kriiside juhtimisele töökeskkonnas. Oma kogemusi ja teadmisi jagavad tööohutuse spetsialist ja konsultant Mari-Liis Ivask ning tuleohutuse spetsialist ja kriisireguleerimise ekspert Enn Eberg ettevõttest Protect Estonia OÜ.

Selgitame, mis on riskid töökeskkonnas ja mida peaks tööandjad tegema riskide ennetamiseks. Samuti räägime sellest, kas töökeskkonna riskianalüüsi peavad tegema kõik ettevõtted, kui sageli seda teha tuleb ning kas selleks tuleb kasutada eraldi teenust.

Enn Eberg toob näiteid riskide hindamisest väljaspool ettevõtet: „Tellides tuleohutuse töödeks partneri väljastpoolt, eeldame, et ta on pädev, sest seda tööd tohivad teha ainult väljaõppinud inimesed. Ja kui tagajärjeks on tulekahju, ongi kannataja pool heausklik töö tellija.“

Mari-Liis Ivask nõustub, et teenusepakkuja tihtipeale ei hoomagi, et tuletööde tegijatel peab olema vastav tunnistus. „Seda teadmist on ettevõtete seas üsna vähe,“ nendib Ivask.

Saadet juhib Äripäeva teabevara projektijuht-toimetaja Külli Seppa.