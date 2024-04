Artikkel

Maakler: välismaa suunas vaatab see, kel Eestis mitu kinnisvara

Peale Hispaania on Martti Juse sõnul huvi ka näiteks Itaalia või Londoni kinnisvara vastu. Foto: Ernesto Rosé

Konsult Kinnisvara omanik ja maakler Martti Juse selgitas intervjuus, et välismaale kinnisvara ostmist plaanivaid kui ka juba sinna kinnisvara ostnud inimesi ühendab see, et täna on neil Eestis mitu kinnisvara.

Kes välismaale kinnisvara ostmise vastu viimasel ajal huvi tunnevad on Juse sõnul investorid, kes soovivad portfelli hajutada, müües midagi Eestis ära ning ostes selle asemel midagi välismaal asemele. Juse tõdes, et viimasel ajal on Hispaaniasse kinnisvarasse ostmisest väga palju juttu olnud ja see näeb tore välja, aga kui on taoline mõte, tuleks asja siiski põhjalikult uurida.