Kogenud investor: kinnisvara on alati kallis, ostmiseks pole kunagi hilja

Kinnisvarainvestor Ergo Mõttuse sõnul loeb kinnisvaraga tegutsemisel kogemus, mistõttu on oluline esimene tehing ära teha. Foto: Liis Treimann

Kinnisvarainvestor Ergo Mõttus meenutas ajalehtede pealkirju oma investeerimisteekonna algusaastatel, kus öeldi, et kinnisvara on nii kallis ja ostmiseks on juba hilja.

Nüüd saab Mõttus omast kogemusest kinnitada, et kinnisvara ostmiseks ei ole kunagi hilja ja alati öeldakse, et kinnisvara on liiga kallis. “Aeg-ajalt on mingid võnked, mis on ajutised,” sõnas ta.