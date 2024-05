Gerrit Mäesalu: minu ametis ei peaks eeldama kiitust

Peaministri büroo juht Gerrit Mäesalu. Foto: Andras Kralla

Peaministri büroo juhi amet sisaldab rohkelt vastutust, juhtimist ja suhtlemist, kuid sellelt ametilt ei saa eeldada palju kiitust, rääkis peaministri büroo juht Gerrit Mäesalu.

“Kiitust ei peakski eeldama minu positsioonis,” ütles Mäesalu Äripäeva raadio hommikuprogrammis ning lisas, et enne ametipostile astumist peab teadma selle töö raskustasemest.

Need, kes peaministri büroos tööd teevad, hindavad väga seda kogemust, sõnas Mäesalu. “See on ikkagi see koht, kus tuleb oluliselt rohkem anda ja palju vähem saab vastu,” tõdes ta. “Ja see on täiesti normaalne.”

Riigi valitsemise tasandil on palju kriitikat, vähe aega ja suur pinge, mistõttu tuleb ennast kiita ise pärast ametist lahkumist, rääkis Mäesalu.

Lisaks rääkis Mäesalu, mida täpsemalt kujutab endast peaministri büroo juhi amet, mis väljakutsed selles rollis on ning kuidas eksimustega vastutusrikkas töös toime tulla.

Gerrit Mäesaluga rääkis parima juhi konkursi finalist Annika Arras.