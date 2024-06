Kaupmehel läheb raskeks, kui e‑poe tagastuste hulk kasvab 50%ni

Saatejuht Kuldar Kullasepp, LPP Estonia tegevjuht Svetlana Malatok ja DPD Eesti müügi- ja turundusdirektor Janek Kivimurd. Foto: Äripäev

Seekordses saates "E‑kaubanduse areng ja tulevik" räägime kaupade tagastamisest ning üldisest e‑kaubanduse tervisest läbi kaupmehe ja pakiveoettevõtte silmade. Selleks kutsusime saatesse LPP Estonia tegevjuhi Svetlana Malatoki ning DPD Eesti müügi‑ ja turundusdirektori Janek Kivimurru.

Saates räägitakse sellest, milline on e‑poe tagastuste protsess, miks peab see olema turvaline ning paindlik. Kui nõudlikuks on kliendid muutunud ning milline on nende käitumine kaupade tagastamisel? Millist kaupa üldse tagastatakse ning kui suur roll on tagastuse võimaluse reklaamimisel turunduses.

Saadet juhib Kuldar Kullasepp.

Saadet toetab DPD Eesti.