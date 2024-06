Andmetark juht analüüsib ja usub oma andmeid

Coop Eesti Keskühistu finantsdirektor Veiko Haavapuu (taga), KPMG juhtimiskonsultatsioonide valdkonna juhi Tarmo Toigeri (vasakul) ja saatejuht Sigrid Kõiv. Foto: Kristjan Nõlvak

Coop Eesti Keskühistu finantsdirektor Veiko Haavapuu usub, et nad suutsid andmetele tuginedes teha üsna häid otsuseid, kui umbes aasta tagasi marginaal langema hakkas. KPMG juhtimiskonsultatsioonide valdkonna juhi Tarmo Toigeri hinnangul oli küllalt andmeid, et prognoosida praegust langust nii ettevõtete kui ka valitsuse tasemel.

Veiko Haavapuu räägib, kuidas nad märkasid marginaali langust ning analüüs näitaski muutust klientide käitumises. „Kui kampaaniapakkumiste osakaal oluliselt suureneb, siis see tähendab kaotust marginaalis,“ selgitab ta.

Kliendid otsisid odavamaid pakkumisi, osteti nn kollast hinda. Ettevõte järeldas, et see ongi kaup, mida tuleb hankida ja pakkuda. Marginaali täielikult taastada küll ei õnnestunud, kuid kahju suudeti oluliselt leevendada.

Viimased kaks aastat on jaemüügis olnud langus, kuigi avalikult räägitakse sellest alles viimased kuus kuud. Haavapuu arvates sai kliendi rahakott korraliku põntsu kolmveerand aastat tagasi ning nad nägid seda pikalt ette. Nõudluse taastumist on aga palju keerulisem prognoosida. „Ent kui analüütiline võimekus on olemas, siis sa näed trende ja suudad reageerida. Jah, sa võid mingil hetkel oma varudega veidi hädas olla, aga pikemas perspektiivis saab kõik selgeks.“

Tarmo Toigeri hinnangul oli nii ettevõtete kui ka valitsuse tasandil prognoositav, et selline langus tuleb. See on üks osa andmetargast juhtimisest, kui andmed sulle midagi näitavad, siis sa ka usud seda.

„Kogud andmed kokku, mõni tark inimene aitab nendele otsa vaadata ja siis hakkad juhtimisotsuseid tegema,“ kirjeldab Toiger andmetarka juhtimist. Ta soovitab ettevõtte andmed nähtavaks ja loetavaks teha nii, et neid mõistaks tegevjuhist ja raamatupidajast oluliselt suurem ring töötajaid.

Ja veel – ainult oma näitajate põrnitsemisest on vähe abi. Eestis on kvartaalselt kättesaadavad ka konkurentide andmed, neidki tuleb halbade üllatuste vältimiseks silmas pidada.