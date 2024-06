Valitsemise stiilinäide: turbomenetluses seadusemuudatus, mida pole võimalik täita

Eesti Logistika ja Ekspedeerimise Assotsiatsiooni (ELEA) juhataja Herkki Kitsing ja Eesti Linnade ja Valdade Liidu nõunik Kalle Toomet. Foto: Tõnu Tramm

Ehkki täna riigikogus kolmandale lugemisele mineva liiklusseaduse muudatuste algne idee on õilis, toob see kaasa probleemipuntra, millele hakati lahendust otsima alles täna ehk ajal, mil seadus riigikogus läbi surutakse. „Seda seadust pole võimalik sellisel kujul isegi mitte teoreetiliselt täita,“ tõdeti saates „Logistikauudised eetris“.

„Samal ajal kui pikemate veoste teele lubamist veeretatakse kümneid aastaid kui kuuma kartulit ühest riigiasutusest teise, viiakse mõni seadusemuudatusi läbi suisa turbomenetlusel, ilma peamisi mõjugruppe kaasamata,“ tunnistas Eesti Logistika ja Ekspedeerimise Assotsiatsiooni (ELEA) juhataja Herkki Kitsing saates „Logistikauudised eetris.

Nii on jõutud suhteliselt absurdse olukorrani, kus alles täna, 12. juunil, saab esimest korda kokku ümarlaud transpordi- ja kaubandusettevõtjatest, kohalikest omavalitsustest, erinevatest katusorganisatsioonidest ja teistes, keda kõige otsesemalt puudutab liiklusseaduse muudatus, mis keelab kõnniteedel peatumise kauba laadimise ajaks. Samal ajal on see seadus aga juba riigikogus kolmandal lugemisel ja suure tõenäosusega võetakse see ka vastu.

„On täiesti arusaamatu, kuhu sellega nii kiire on? Meie jaoks on põhiküsimus, et kui kohalike omavalitsuste õlule pannakse sisuliselt koguv astutus kaubavedude korraldamise eest, siis kes selle kõik kinni maksab,“ imestas teine saatekülaline, Eesti Linnade ja Valdade Liidu nõunik Kalle Toomet.

Tema sõnul on see rong küll läinud, kuid probleem vajab lahendamist sellegipoolest ning täna kogunev ümarlaud hakkabki otsima lahendusi, kuidas saaksid kaubaveod linnades ilma seadust rikkumata jätkuda. „Eks siis tuleb hakata jälle seda seadust muutma. Kõik saavad ju aru, et täna vastu võetavat seadusemuudatust pole võimalik isegi mitte teoreetiliselt täita,“ tõdeti saates.