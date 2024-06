Luubi all: teisitimõtlejate väljaviskamine on EKRE lõpu algus

EKRE juhtfiguurid Mart Helme ja Martin Helme hiljutisel erakonna kongressil Jõhvis. Foto: Tanel Meos

„See on iga organisatsiooni lõpu algus, kui sa enam ei talu teistsuguseid arvamusi ja sinu omadest erinevaid mõtteid. Pikas perspektiivis siin pikka pidu tegelikult ju ei ole,“ arvas Äripäeva uuriva ajakirjanduse raadiosaates „Luubi all“ ajakirjanik Koit Brinkmann.

Ajakirjanik Pille Ivaski arvates on EKRE eelmise juhi Mart Helme räiged sõnavõtud pikema aja jooksul nõrgestanud erakonda. Ivask viitas ka Eesti Ekspressis avaldatud kirjeldusele, kuidas EKRE esimehes Martin Helmes süvenevad jälitusmaania, umbusk, usaldamatus – need on asjad, mis ei toeta seda suurt organisatsiooni.