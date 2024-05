Valitsus: Pruunsilla mõttekoja ja Isamaa seoseid tuleks uurida

Siseminister Lauri Läänemets ja peaminister Kaja Kallas tõdesid, et Isamaa erakond on Ühiskonnauuringute Instituudi osadest uuringutest teadlikud juba mitu päeva enne nende avaldamist.

Valitsuserakonnad peavad vajalikuks uurida lähemalt, kas ja kuidas Ühiskonnauuringute Instituut Isamaa erakonnale uuringuid tilgutab ning ega pole tegu Isamaa keelatud rahastamisega.

Valitsuse pressikonverentsil rääkisid ministrid, et üsna pea loodetakse riigikokku saata erakonnaseaduse muutmise eelnõu, mille vastu võtmisel tekiks suuremad võimalused ka Ühiskonnauuringute Instituudi tegevust uurida.

Äripäev kirjutas sel nädalal, kuidas Isamaa leivaisast suurärimehe Parvel Pruunsilla rahastatav Ühiskonnauurinute Instituut teeb hulganisti väärtuslikke valijauuringuid , mida väidetavalt ühelegi erakonnale näidatud ei ole. Ometi on mitmeid tõendeid, mis viitavad, et Isamaa erakond on uuringutulemustele ligi pääsenud juba mõnda aega.