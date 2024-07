Tagasi 08.07.24, 08:23 Robert Rool kaalub riigivõlakirja ostmist: otsus sõltub eesmärgist Sel aastal võlakirjadesse investeerimisest hoidunud Robert Rool ütleb, et Eesti riigi võlakirju kaalub ta soetada küll.

Robert Rool ütleb riigivõlakirja kohta, et investorina ei võtaks ta seda kui kõva teenimisvõimalust, vaid viisina anda enda panus riigikaitsesse.

Foto: Simo Sepp

“Oleneb, kuidas seda investorile välja hõigatakse. Kui see on eesmärgiga, et meie riigikaitse oleks tugevam, siis miks mitte,” sõnas Rool.

Ta ütleb, et investorina ei võtaks ta seda kui kõva teenimisvõimalust, vaid viisina anda enda panus riigikaitsesse.

Võlakirjadest üldisemalt rääkides ütleb Rool, et sel aastal pole ta selles vallas teinud ühtegi liigutust.

“Ma ei ole leidnud endas kindlust, et neid puudutada,” sõnas Rool.

Missuguseid ostuotsuseid on Rool siiski langetanud ja miks ei müü ta miinuses positsioone, saab kuulda intervjuust.

Küsis Jana Saarkoppel.

