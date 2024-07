Tagasi 26.07.24, 14:00 Lev Dolgatsjov: minu maailmas on “kasum” mõnikord ropp sõna Küsimusele, kuidas riskiinvestorid tunnevad ära tuleviku võitjad, vastab Lev Dolgatsjov, et tegelikult ei tunnegi. “Puhtalt kõhutunde järgi.” Siiski tõi äriingel gasellide ees esinedes välja mõned aspektid, millele keskenduda, kui peaks olema soov ka ise ühel hetkel ükssarvikuna kõrgustesse söösta.

Lev Dolgatsjov ütleb, et tänu gasellidele ja ükssarvikutele oleme täna paremas maailmas kui 30 aastat tagasi. Foto: Raul Mee

Esmalt juhtis Lev Dolgatsjov tähelepanu ettevõtte asutajatele. Investorite silmad panevad särama oma ala eksperdid, kes ka iseloomude poolest üksteist täiendavad (introvert ja ekstrovert, hea ja halb politseinik). Lisaks on olulised elementaarsed ettevõtliku inimese isikuomadused, näiteks õpihimu, ambitsioonikus, optimistlikkus, viisakus. Investoritele meeldivad ka Steve Jobsi ja Elon Muski sarnased eksootilised visionäärid.

Teooria, et tugevad asutajad on võidu valem, ei pea aga Dolgatsjovi sõnul üdini paika. Omast kogemusest ütleb investor, et on täiesti võimalik, et asutajad ei ole pädevatel ametikohtadel. Nad kaotavad sisemise motivatsiooni, lahkuvad ametist või isegi surevad. Sageli esineb ka meeskonnasiseseid konflikte, muututakse oma tegemistes passiivseks, agressiivseks ja võidakse isegi ettevõtte tagant varastama hakata.

Dolgatsjov rõhutas samas, et isegi kui äriidee on absurdne, kuid inimesed selle taga särasilmsed, siis tasub ärisse investeerida. Ta tõi näitena kujundusprogrammi Canva. "Ma absoluutselt ei uskunud, et sellest saab midagi," ütles Dolgatsjov, lisades, et Canva on nüüdseks väärt 26 miljardit. Siiski on ka idufirmade maailmas oma pahupool, kus võib kokku puutuda õhulosse ehitavate karismaatiliste inimtüüpidega.

Kui asutaja on igav, siis sellest ärist Dolgatsjovi sõnul ükssarvikut ei saa. Numbrid võivad olla ilusad, kuid enesekindluse ja sära puudumine ei too edu. "Kõik võitjad, keda ma ise tunnen, on särtsakad," lausub Dolgatsjov.

Äriingli sõnul on lood halvad, kui firma on kasumlik – suurinvestorid ja riskikapitalistid ei ole sel juhul altid oma raha ettevõttesse investeerima. "Varase staadiumi riskikapitalistide maailmas on "kasum" ropp sõna," avaldas ta – kõige tähtsam on hoopis käivet kasvatada.

Gasellimaailmas on aga vastupidi: tähtis on nii kasumi kui ka käibe kasv. Siiski leiab Dolgatsjov siinkohal sarnasuse gasellide ja ükssarvikute maailmas. Nimelt näitab idufirma atraktiivsust see, kui tema käive on kasvanud poole aasta jooksul igal kuul 20% või rohkem. "Paljud iduasutajad on numbrites ja raamatupidamises väga loomingulised,” tõdes investor ühtlasi, viidates karmile tõele, et kasvunumbreid on paberil lihtne ilustada.

Kas gasellid on niivõrd erinevad edukatest start-up-ettevõtetest? "Paistab, et on," vastab Dolgatsjov enda püstitatud küsimusele. Gasellettevõtteid eristab idufirmadest tahe kasvatada nii käivet kui ka kasumit vähemalt 50% aastas. Gasellidel on Dolgatsjovi sõnul ettevõtlusmaastikul oluline roll, sest igapäevaselt kasutuses olevad tooted ja teenused on just gasellide loodud. "Tänu gasellidele ja ükssarvikutele oleme paremas maailmas."

Lev Dolgatsjov rääkis oma ettekandes ka firma toote, klientide, potentsiaali, väärtuse ja unikaaalsuse tähtsusest, mis lisaks inimestele ning kasvunumbritele määravad samuti ära võimaliku investeeringu suuruse.

Ettekanne on salvestatud 7. veebruaril toimunud 24. Gaselli Kongressil.

Gaselliliikumist toetavad AJ Tooted, Finora Bank ja Cumultec.

