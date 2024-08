Tagasi 09.08.24, 14:01 Eeldused täiuslikuks tormiks aktsiaturgudel püsivad Kuigi aktsiaturud on nädala alguse verelaskmisest taastunud, siis kõik eeldused täislikuks tormiks on jätkuvalt olemas, hoiatab Äripäeva börsitoimetuse juht Indrek Mäe.

Sel nädalal turgudel aset leidnud langus oli Äripäeva börsitoimetuse juhi Indrek Mäe sõnul oodatud nähtus. Foto: Reuters/Scanpix

Põhjust hirmu tundmiseks leiab igale maitsele, tõi Mäe välja ja nimetas neli tegurit, mis praeguse olukorra on tekitanud.

Languse taga on tehnoloogiasektori tulemused, mille kasumiridadelt ei peegeldunud tehisintellekti tehtud massiivsed investeeringud, Jaapani keskpanga otsus intresse tõsta, hirm, et USA föderaalreserv on intresside langetusega hiljaks jäänud ja Lähis-Idas podisev konflikt.

Pessimismi süstib Indrek Mäe sõnul suur seitsmik, mis on endiselt väga kallilt hinnastatud. Paari protsendi jagu õhu välja tulemine aktsia hinnast pole tema sõnul piisav. Lisaks tuleb silma peal hoida Iraanil ja Iisraelil, Ukraina olukorral ja USA presidendivalimistel, mis kõik võivad täiusliku tormi moodustamisele oma tõuke anda.

Turgudel toimunust ja väljavaadetest saab pikemalt kuulata intervjuust. Intervjueeris Siim Sultson.

Liitu uudiskirjaga Telli uudiskiri ning saad oma postkasti päeva olulisemad uudised. Liitun