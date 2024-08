Tagasi 08.08.24, 15:00 Dmitri Fefilov: võimalik, et aktsiaturul toimunu oli alles eelmäng Raske on välja mõelda põhjust, miks aktsiaturud peaksid lähikuudel korralikku kasvu näitama, kirjutab Delovõje Vedomosti börsitoimetaja Dmitri Fefilov.

Eksperdid toovad välja kolm peamist põhjust, mis viimastel päevadel börsidel toimunut loogiliselt seletavad. Ent miski ei takista neil põhjustel uuesti avaldumast, kirjutab Delovõje Vedomosti börsitoimetaja Dmitri Fefilov. Foto: Andres Haabu

Aktsiaturg on alati liikumises, kuid viimaste päevade liikumised on olnud tavapärasest palju põnevamad ja tekitasid korraliku paanika, ehkki mitte veel pikaks ajaks. Miks käitus turg nii kaootiliselt, sellele on ilmselt igaühel oma seletus. Kuulsin isegi arvamust, et kõiges on süüdi USA valitsus (kuidas see saakski teisiti olla, eks), kes kasutas bitcoini mingi reservi eesmärgil. Põhjendusi igale maitsele.

Liitu uudiskirjaga Telli uudiskiri ning saad oma postkasti päeva olulisemad uudised. Liitun