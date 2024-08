Tagasi 22.08.24, 10:32 Masinatööstur: iga aastaga on Eestit aina raskem müüa Eestisse investeeringute meelitamine muutub iga aastaga aina raskemaks ülesandeks, rääkis masinatööstuse firma Radius Machining juht Veljo Konnimois.

Masinatööstuse firma Radius Machining juht ja Masinatööstuse liidu nõukogu esimees Veljo Konnimois. Foto: Liis Treimann

Eestit kui riiki on välismaalastele tema sõnul keeruline müüa, sest maksundus on pidevas muutumises ning head tööjõudu on raske leida, selgitas Konnimois Äripäeva raadio hommikuprogrammis.

Kuigi töötus praegu kasvab ja häid töötajaid on lihtsam leida, on harituid ja kvalifitseerituid noori endiselt tööturult puudu. Konnimois kirjeldas, et ametikoolides ei õpetata noori kaasajastatud seadmetel, mistõttu on nende oskused tööturu jaoks poolikud. Probleem on ka õppejõududes, kes on vanas ajas kinni ning moodsaid masinaid ei tunne, tõdes masinatööstur.

Masinatööstuse ettevõtted on aga probleemi lahendamas ning firmad võtavad õpetajaid praktikale.

Konnimois tegi juttu ka valitsuse maksuideedest ning võlakirjadest.

Intervjueeris Lauri Leet.

