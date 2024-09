Tagasi 01.09.24, 17:30 Raadiohommikus: riigivõlakirjad ja lademes investeerimisideid Nädalat alustavas hommikuprogrammis otsime paljulubavaid investeerimisideid ning võtame fookusesse riigivõlakirjad, uued maksuideed ning passiivse investeerimise.

Eesti riigivõlakirjade pakkumist ning valitsuse viimaseid maksuideid analüüsib TalTechi rahandusprofessor ja investor Tõnn Talpsepp. Foto: Raul Mee

Eesti riigivõlakirjade pakkumist ning valitsuse viimaseid maksuideid analüüsib TalTechi rahandusprofessor ja investor Tõnn Talpsepp. Parima kasvupotentsiaaliga tehisintellektiga seotud aktsiad laotavad raadiokuulajate ette elukutseline börsikaupleja Igor Doroshenko ning tehnoloogiaentusiast ja kiibitootja Nvidia aktsionär Priit Kallas.

Indeksiinvesteerimisest ja pensionituru olulisematest arengutest annab ülevaate Tuleva asutaja ja fondijuht Tõnu Pekk.

Hommikuprogrammi veavad Juhan Lang ja Ken Rohelaan.

Saatepäev jätkub nelja saatega:

9.50–10.00 “Obskuurne majandus”. Selle hooaja esimene saade räägib piimast ja gangsteritest. “Kõlblik kuni”-kuupäev piimapakenditel on väga tõhus abiline, et piim õigel ajal ära tarvitada. Kuid selle toidutööstust muutva idee eest peame tänulikud olema Al Capone’ile. Kuidas küll, kuula saatest. Saatejuht on Linda Eensaar.

11.00–12.00 “Kuum tool”. Kuumal toolil istub seekord kliimaministeeriumi kantsler Keit Kasemets.

Temaga räägime kliimakindla majanduse seadusest, mis kujundab ettevõtjate elu aastakümneteks. Saates selgitab Kasemets, miks seadus just sellise kuju sai, ning vastab seaduse kohta juba kõlanud kriitikale.

Saadet juhib Polina Volkova.

13.00–4.00 “Tööstusuudised eetris”. Seekordses saates on fookuses tööstuspoliitika ja selle rakenduskava, räägime ka maksudest ja suurte investeeringute meelitamisest Eestisse.

Küsime, millal võiks Eesti lahti lasta tööjõukvoodi süsteemist ja miks on Leedu Eestiga võrreldes edukam? Vastuseid annab majandus- ja tööstusminister Erkki Keldo.

Saatejuht on Harro Puusild.

15.00–16.00 “Lavajutud”. Kõlavad ettekanded viimaselt IT-juhtimise konverentsilt.

Kuulake Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal 92,4 MHz, Tartus 97,7 MHz, Pärnus 91,9 MHz, Haapsalus 96,0 MHz, Saaremaal 101,7 MHz, Ida-Virumaal 94,6 MHz, Raplamaal 101,8 MHz ja Järvamaal 104,3 MHz.

Otselingi kuulamiseks leiab siit.

Liitu uudiskirjaga Telli uudiskiri ning saad oma postkasti päeva olulisemad uudised. Liitun