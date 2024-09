Tagasi 12.09.24, 11:40 Sven Pertens: tee-ehitajad on karmi valiku ees Rasked ajad taristuehituses on pannud tee-ehitajad mõtisklema, kas õige on püüda võimalikult suurt hulk hankeid odava hinnaga või tuleks ellujäämise nimel olla konservatiivsem, rääkis taristufirma Trev-2 juht Sven Pertens.

Taristufirma Trev-2 juht Sven Pertens Foto: Liis Treimann

Taristuettevõtted on dilemma ees, kas võtta sisse suurte mahtude ja agressiivse hinnaga projekte ja toimetada selle pealt või olla natukene konservatiivsem, tõdes Pertens Äripäeva raadio hommikuprogrammis. Rail Baltica hangetest paistab silma Verston, kes on võitnud väga palju teehankeid.

“Aga ma ei räägi ainult Verstonist, vaid ka paljudest teistest ettevõtetest. Võib olla oleme me isegi kohati liiga julgelt käitunud,” tõdes ettevõtja. “Kui hinnavahed hangetel on 20-30 ja rohkem protsenti, siis tekib küsimus, et kas hankemaksumuse on õigesti arvestanud see, kes selle hanke võitis ja teised ei ole osanud õigesti arvutada või on tõde kusagil mujal.”

Pertens tegi juttu ka Rail Balticast ning kas see päriselt päästab taristuehitust ning mis juhtub kümne aasta pärast, kui riik enam maanteedesse ei investeeri.

Intervjueeris Siim Sultson.

