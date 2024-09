Tagasi 15.09.24, 10:00 Teatrid kultuurikärpest: inimesed ei suudaks kommertsteatrisse pileteid osta Ka kultuurivaldkond jääb tänavu kärpekääride vahele. Ent ehkki raha on justkui vaja niikuinii igale poole, tunnevad eriti kultuuriministeeriumi haldusalas toimetajad, et aastate jooksul on neid niigi kärbitud.

Ehkki suveteatriga saavad teenida näitlejad lisa, tuleb see kõik puhkuse ajast Foto: Raul Mee

“Meie valdkonnas on justkui kärped ära käinud, aga nüüd veel 10 protsenti sealt kärpida. Täiesti masendav seis on," ütles teatriliidu juht ja tuntud NO- ja Draamateatri näitleja Gert Raudsep "Äripäeva arvamusliidri" saates.

Raudsepa sõnul seisnes kärbe ainuüksi selles, et kahe kümnendiga on langenud kultuuri rahastamise osakaal riigieelarves 3,8 protsendilt 2-le protsendile. Ja kuigi kultuuritöötaja miinimumpalk on sel kümnendil tõusnud viiendiku võrra, kasvasid nii hinnad kui ka keskmine palk selle aja jooksul rohkem kui kolmandiku.

"Ilmselge lihtne arvutus näitab, et asi on relatiivne: kui sa annad 2000-le juurde 10 protsenti, on see 200, annad 1000-le juurde, on see 100.”

Ehkki alati võiks küsida, kas mitte menukat teatrit ei võiks teha puhtalt kommertsrahast, on Raudsep resoluutne: “Ma ei usu, et Eesti inimene suudaks päriselt kommertsteatri piletihindasid endale lubada.”

Intervjuus tuli juttu nii näitlejate palgast, suveteatri fenomenist, Draamateatri renessansist kui ka repertuaariteatri elujõust.

Intervjueeris Indrek Lepik.

