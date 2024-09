Tagasi 20.09.24, 11:42 IT-firma juht: üks koht, kus Eesti saaks Euroopale eeskuju näidata Euroopa Liidu direktiivi järgi peavad kõik liikmesriigid arendama rakenduse, kuhu saab lisada isikut tõendavaid dokumente. IT-firma Cybernetica juhi Oliver Väärtnõu sõnul oleks Eestil võimalus näidata selles eeskuju.

ID-kaart muutub peagi digitaalseks, kuid enne peab selleks rakenduse arendama. Foto: Andras Kralla

Väärtnõu hinnangul saaks Eesti innovatsiooni poolest silma paista. Samuti on Eestil juba hea kogemus mobiil-ID ja Smart-IDga.

Väärtnõu rääkis intervjuus veel maksudebatist. Tema sõnul oleks tööjõu maksustamine olnud IT-sektorile kõige raskem. Tal on kahju, et maksuotsus võeti vastu hirmus kiiresti. Väärtnõu sõnul peaks taolist maksuotsust palju pikemalt ette valmistama, et saaks kõik argumendid lauale tuua. "Valisime katku ja koolera vahel."

Vestles Martin Teder.

