Tagasi 01.10.24, 08:35 Logistikat ähvardab järjekordne kriis Täna võib alata USA idaranniku sadama töötajate streik, mis toob meretransporti taas viivitusi ja mis on juba praegu tõstnud merekonteinerite hinna kahekordseks, rääkis Balti Logistika operatsioonide juht Greete Orgusaar.

Meretransport on järgmise kriisi äärel. Foto: Liis Treimann

“Probleeme tõepoolest jagub. See on nagu katkine grammofon juba. Viimased 4-5 aastat on olnud kriis kriisi ja pöördeline sündmus pöördelise sündmuse järel,” kirjeldas Orgusaar Äripäeva raadio hommikuprogrammis logistikasektori olukorda.

Intervjuus selgitas ta pikemalt, kuidas on erinevad kriisid viimastel aastatel logistikasektorit muutnud ja Balti Logistika käekäiku mõjutanud. Juttu tuli erinevate transpordiviiside hindadest, klientide ootustest ja raudteetranspordist läbi Venemaa.

Küsis Lauri Leet.

