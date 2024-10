Tagasi 14.10.24, 11:40 Taavi Veskimägi: ametnikud peavad võtma isiklikke riske, aga hüvesid jagama kõigiga Eesti ei suuda oma pikki plaane ellu viia, sest poliitikas pannakse surve ametnikele, kes peavad riske üksi võtma, rääkis Eesti Kaitsetööstuse Liidu nõukogu esimees ja riskikapitalifondi 2C Ventures partner Taavi Veskimägi.

Taavi Veskimägi Foto: Andras Kralla

Riigil on suured eesmärgid, plaanid ja visioonid, kuid need ei täitu, sest ametnikud ei taha riske võtta, juhuks kui eesmärkide elluviimine läheb käpardlikult, rääkis Veskimägi. Ta märkis, et kui visioon tuuakse ellu, siis tahab aga kogu ühiskond ametniku isikliku riski hüvesid nautida.

„Alustama peaks sellest, et ei peaks otsima kogu aeg, kes on süüdi,“ sõnas Veskimägi, kuidas lahendada probleemi, et riik ei suuda eesmärke täita.

Varem poliitikas tegutsenud Veskimägi selgitas Äripäeva raadio hommikuprogrammis, kust selline probleem on pärit ja mida peaks muutma. Samuti arutles ta, milliseks kujuneb Euroopa kaitsetööstuse nõudlus järgnevate aastate jooksul.

Usutles Hando Sinisalu.

