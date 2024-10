Tagasi 11.10.24, 14:52 "Äripäev eetris" puhkustega trikitajatest: kala mädaneb peast Puhkusepäevadega trikitamise mure ei ole ainult puhkusetaotluste esitajatega, vaid ka heakskiidu andvate juhtidega, leidsid Äripäeva ajakirjanikud.

Nädala olulisemaid teemasid lahkavas saates "Äripäev eetris" ütles Äripäeva uuriv ajakirjanik Kristel Härma, et avalikus sektoris on puhkustega skeemitanud ametnikud võetud küll pihtide vahele, kuid tegelikult tuleks vaadata ka juhtide poole. "Kala mädaneb peast," sõnas Härma. Tema näeb, et sellise skeemitamise hoiak on tõenäoliselt üldse alanud osakonnajuhtide seas või isegi kõrgemal juhtimisastmel.

Äripäeva arvamustoimetuse juht Neeme Korv lisas, et raamatupidajate jutust lähtudes võib puhkustega trikitamine anda ka tagasilöögi, sest muudab puhkusetasu väiksemaks.

Saadet juhtinud Äripäeva loovtoimetuse juht Ken Rohelaan märkis, et teema fookusesse sattumine võib anda ka tõuke erasektori juhtidele hakata nüüd üle vaatama oma töötajate puhkustetaotlusi.

Kuigi Korv ei usu, et avalikus sektoris muutuks nüüd midagi suurel määral, siis mingil määral on oodata eneseregulatsiooni. Positiivse küljena näeb ta, et võidavad töökeskkonnad, nii avalikus kui ka erasektoris.

Saates tulid veel teemaks Eesti juurtega finantstehnoloogia ettevõtte Monese päästev tehing, Margus Linnamäega seotud tehingu-uudised, Taavet Hinrikuse kinnisvarakirg, Euroopa uue nõude edasilükkumine ja miljonifirma osalusega vangerdamine.

