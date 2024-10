Tagasi 16.10.24, 12:39 Nelli Janson selgitab, millal kaaluda Nvidia müüki Kivist pole mõtet vett välja pigistada, võttis kokku LHV investeerimisvaldkonna juht Nelli Janson, millal võiks mõelda Nvidia aktsia müümise peale.

LHV investeerimisvaldkonna juht Nelli Janson Foto: Liis Treimann

Isiklikult oleksin juba ammu osa Nvidia aktsiaid müünud, ütles Janson Äripäeva raadio hommikuprogrammis. Ta selgitas, et tema paneks osa aktsiatest kõrvale ning vaataks siis edasi, kuidas aktsial edaspidi läheb.

Janson soovitas investoril mõelda ka konkurentide peale, kes ei maga ning teevad kõvasti tööd, et Nvidiaga konkureerida. Kiibitootja aktsia hinda võivad pärssida ka uued seadused ja piirangud ning mööda ei saa ka USA majanduskeskkonnast, mis langemise korral mõjuks kehvasti ka Nvidiale.

Janson tegi juttu ka sellest, miks on LHV Börsihai mäng kasulik ja mida see noortele annab, ning miks on endiselt hea USA börsile investeerida.

Küsis Meelis Mandel.

Nelli Janson selgitab, millal kaaluda Nvidia müüki

Liitu uudiskirjaga Telli uudiskiri ning saad oma postkasti päeva olulisemad uudised. Liitun