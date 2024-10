Tagasi 22.10.24, 13:23 Lõuna-Eesti kinnisvaraekspert: Raadile hakkab kerkima uus linnaruum Raadi linnaosa Tartus muutub inimeste jaoks üha atraktiivsemaks ning suurem piirkonna areng ootab meid veel ees, rääkis Domus Kinnisvara Lõuna-Eesti piirkonna juht Kaisa Hiire.

Domus Kinnisvara Lõuna-Eesti piirkonna juhi Kaisa Hiire hinnangul ootab Raadit ees palju uuendusi. Foto: Liis Treimann

"Ma arvan, et Raadi kanti alles hakkab kerkima selline täiesti uus linnaruum," tõdes Hiire Äripäeva raadio hommikuprogrammis. Tema sõnul on inimesed Raadi hästi vastu võtnud, sest linn ja vald on sinna palju panustanud.

Veel rääkis Hiire, et Tartus pole asukoha mõju kunagi nii tugevat rolli mänginud kui praegu.

Intervjueeris Hando Sinisalu.

