Tagasi 01.11.24, 14:34 Ossinovski: valimisõiguse äravõtmist nõuavad erakordselt küünilised poliitikud Ühiskondlik tellimus putinistide valimiskastide juurest eemal hoidmiseks on selgesti olemas ning täiesti arusaadav, kuid kõigilt kolmandate riikide kodanikelt hääleõiguse äravõtmist tahavad erakonnad, kes sellest ise kõige rohkem võidaksid, ütles Tallinna linnapea ja sotside aseesimees Jevgeni Ossinovski.

Kõigilt kolmandate riikide kodanikelt valimisõiguse äravõtmisega sihivad kaks erakonda manipuleeritud valimisvõitu Tallinnas, leiab sotsist linnapea Jevgeni Ossinovski. Foto: Liis Treimann

Seejuures mõeldakse paljuski just pealinna peale, väitis Ossinovski raadiosaatele „Äripäeva arvamusliider“ antud intervjuus.

„Ma ju tunnen kõiki neid poliitikuid, kes valimisõigusest ilma jätmist nüüd isamaaliste aadete taha varjudes nõuavad,“ lausus minevikus Sotsiaaldemokraatlikku Erakonda juhtinud ja ministriameteid pidanud Ossinovski. „Väga suur hulk neist on erakordselt küünilised inimesed, kellel on tegelikult silme ees 19. oktoober 2025 ja Tallinna valimistulemus.“

Linnapea tähendas, et kui võtta valimisõigus kõigilt Vene kodakondsusega elanikelt ja halli passi omanikelt, siis kaotaks Keskerakond Tallinnas umbes pooled hääled. Ennekõike võidaksid sellest Isamaa ja Reformierakond.

„Need kaks erakonda sihivad sellega Tallinnas valijate manipulatsiooni kaudu valimisvõitu. See on tegelikult sügavalt ebademokraatlik, nagu ma loodan et kõik väga hästi aru saavad.“

Ossinovski kinnitusel ta ei arvagi, et sotside ettepanek kehtestada kolmandate riikide kodanikele valimistele registreerumise tingimus ja nõuda selle käigus ka Venemaa agressorriigiks tunnistamist on geniaalne ega kuulu kritiseerimisele. Selle puuduste üle tulekski konstruktiivselt arutleda, ent plaanile osaks saanud valju kriitikaga ta ei nõustu. Sotsiaaldemokraatide eesmärk on täita ühiskondlikku ootust tõrjuda Putini-meelsed valimistelt kõrvale viisil, millest ei sünni rohkem kahju, selgitas ta.

Täpsemalt saab kuulata intervjuust. Usutles Karl-Eduard Salumäe.

