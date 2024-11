Tagasi 11.11.24, 12:13 Kasv terendab: puidutööstur värbab ja investeerib Kui möödunud aastal lihvis Combiwood oma grupi ettevõtteid õhemaks ning koondas töötajaid, siis nüüd valmistub firma kasvuks, rääkis puidutööstuskontserni Combiwood Grupp juhatuse liige Gert Rahnel.

“Täna me katsume pigem kasvada inimeste arvult kui ka investeeringute näol, et saada tulevast kasvust osa,” ütles Rahnel Äripäeva raadio hommikuprogrammis. “Suur probleem õhukese organisatsiooni juures ongi see, et kui saabumas on jälle kasv, siis väga raske on sellest osa võtta.”

Ettevõte prognoosib, et Rootsi turg tuleval aastal selgelt elavneb. Järgmise aasta teises pooles peavad mahud kindlalt kasvama, rääkis Rahnel.

Ta tegi juttu ka teistest turgudest peale Skandinaavia, Eesti nõudluse elavnemisest ning ettevõtte investeeringutest, aga ka teiste firmade ostmisest.

Küsis Kristjan Kurg.