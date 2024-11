Tagasi 14.11.24, 10:05 Rapla maakonna edukaim firma: edu saladus peitub tasakaalus Rapla maakonna edukaim ettevõte Kohila Vineeri juht Andres Laht rääkis, et kuna vineeri kasutatakse väga paljudes valdkondades, siis selle tootmine on ka firmale majanduslikult kindlam.

Vineeritootja Kohila Vineeri tegevjuht Andres Laht ja finantsjuht Anna-Maria Maksin. Foto: Andras Kralla

“Kui ühes turusegmendis läheb meil võib-olla kehvemini, siis teises ei lähe ja see kompenseerib,” ütles Laht Äripäeva raadiole. “See on meie üks edu saladustest.”

Kohila Vineeri finantsjuht Anna-Maria Maksini sõnul on ettevõtte edukuse taga ka suurepärane meeskonnatöö.

Ettevõtte esindajad rääkisid ka firma investeeringute plaanidest. Nimelt laieneb Kohila Vineeri emafirma Lätis ja ehitab uusi tehaseid.

Raplamaa edukaima ettevõttega rääkis Aivar Hundimägi.