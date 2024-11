Tagasi 18.11.24, 11:51 Eesti ettevõtjad leidsid Saudi Araabiast partnereid 14 Eesti ettevõtjat käisid hiljuti Saudi Araabias ja vähemalt kolm neist said sealt konkreetsed ettepanekud koostööks, rääkis ettevõtjaid saatnud majandus- ja tööstusminister Erkki Keldo.

Majandus- ja tööstusminister Erkki Keldo käis ettevõtjate delegatsiooniga Saudi Araabias suhteid loomas. Foto: Liis Treimann

Samas tõdes Keldo, et Saudi Araabia turul on veel omajagu riske ning Ukraina sõda ja Euroopa mured jäävad nende jaoks kaugeks. “See on väga suur riik, G20 riik, ega me nende detailset käitumismustrit kindlasti oma väliskaubandusega muuta ei saa. Ja samamoodi inimõigused, see on ju kuningriik, neil on seal oma reeglistik, oma toimetamised,” arutles ta.

Intervjuus rääkis Keldo, miks peaksid Eesti ettevõtjad Saudi Araabiast kasvuvõimalusi otsima, ja millistele sektoritele tasub panustada. Lisaks tõi Keldo välja, kuidas saavad Saudi Araabiasse laienemiseks tuge küsida väikese ja keskmise suurusega ettevõtted ja mida Eesti riikidevaheliste ärisuhete tihendamiseks veel plaanib teha.

Juttu tuli ka Saksamaale eksportimise võimalustest ja Eesti laiemast ekspordistrateegiast.

Küsis Hando Sinisalu.