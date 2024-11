Tagasi 26.11.24, 14:00 AI revolutsioon e‑kaubanduses: kuidas täna juba konkurentidest ees olla Saates "E‑kaubanduse areng ja tulevik" uurime, kuidas tehisintellekt (AI) kujundab e‑kaubanduse tulevikku ning millised on e‑kaupmeeste võimalused AIst kasu lõigata.

Saatejuht Kuldar Kullasepp, Net Groupi e‑kaubanduse tootejuht Olari Tõnison ja Arvutitarga äriarenduse juht Tõnis Lind. Foto: Äripäev

Enda kogemusi jagavad kuulajatega Net Groupi e‑kaubanduse tootejuht Olari Tõnison ja Arvutitarga äriarenduse juht Tõnis Lind. Nad selgitavad, kuidas AI muudab äriprotsesse efektiivsemaks, alustades tootekirjeldusest kuni kliendiostude personaliseerimiseni.

Arutelus keskendutakse sellele, kuidas tehisintellekt aitab ettevõtetel lihtsustada tooteinfo loomist, täiustada ostukogemust ja hallata suuri andmemahtusid. Lisaks räägitakse riskidest, nagu AI kasutamine pettustes, ja sellest, kuidas väiksemad ettevõtted saavad tehnoloogiat taskukohaselt rakendada. Külalised toovad välja ka tulevikutrendid, sealhulgas vabas vormis otsingud ja AI loodud sisu, mis võivad muuta ostlemist viisil, mis viib kliendi ja e‑poe suhtluse täiesti uuele tasemele.

„AI ei ole pelgalt moesõna – see on tööriist, mis lubab saavutada rohkem vähemaga,“ ütleb Tõnison ning lisab, et integratsioon on ülioluline. Lind räägib, et AI on nende jaoks eelkõige abivahend, mis kiirendab tööprotsesse ja muudab need intuitiivsemaks.

Saadet juhib Kuldar Kullasepp Maksekeskusest.

Saadet toetab DPD Eesti.