TalTechi professor: Eesti peaks olema rohkem avatud välistalentidele TalTech käivitas kevadel kuus uut fookustippkeskust, millest üks keskendub targale tööstusele. Saates "Fookuses: tark tööstus" on külas Taltechi tootmistehnika professor ja targa tööstuse fookustippkeskuse juht Tauno Otto, kellega räägime tippkeskuse loomisest ja eesmärkidest.

TalTechi tootmistehnika professor ja targa tööstuse fookustippkeskuse juht Tauno Otto. Foto: Harro Puusild

Saates on fookuses on ka inseneeria ja välistalentide meelitamine ning Leedu riigi püüd liikuda samuti targa tootmise poole. Saadet juhib Harro Puusild.

„Eestis on palju eeskujuks toodud just Leedut, sest sealne majandus areneb kiiresti. Tulin just Leedust ja seal on tõepoolest tehtud märkimisväärseid arenguid,“ kõneleb Tauno Otto.

Otto lisab, et Leedu on Vilniuse juurde loonud oma tööstuse oru, kus saavad tegutseda valitud süvatehnoloogia, robootika, AI ja militaarvaldkonna paljulubavad ettevõtted. „Samas on Leedus ka üks probleem – neilgi pole tudengeid. Tudengite vastuvõtt inseneeriasse on madal ja seda on püütud kompenseerida välistudengite abil,“ selgitab Otto, et taevas Leedu kohal pole sugugi pilvitu.

Tippkeskuse juht leiab, et tegelikult on Eestis ja mujal Euroopas siiski välistalentidele liiga vähe tähelepanu pööratud. „Eks see on probleem terves Euroopas. Olen seda meelt, et võiksime olla avatumad,“ märgib ta.

Samuti näeb Otto, et meil on probleem pikaajalise strateegiaga. „Kui vaatame Taanit, siis nende investeeringute plaan on 100 aastat ette, kui vaatame Leedut, siis neil on strateegia 2050 juba olemas. Leedu mõtleb strateegiliselt pikalt ette ja see on midagi, mida tahaksin ka Eestis näha,“ sõnab ta.