Tagasi 29.11.24, 18:00 Kristjan Pruul: väheusutav, et keskkonnaamet Auvere töö peatab Ilmselt kirjutab keskkonnaamet Eesti Energia tütarettevõttele Enefit Powerile keskkonnanõuete rikkumiste eest korralikud trahvid, ent lubasid ära võtma ei hakka, arvab energeetikateemasid kattev ajakirjanik Kristjan Pruul.

Auvere elektrijaam Foto: Liis Treimann

„Ma ei tea, et keskkonnaamet väga tahaks kelleltki põlevkivisektoris lube ära võtta,“ märkis Pruul raadiosaates „Äripäeva arvamusliider“. Ta viitas Kiviõli Keemiatööstusele, kellele amet tuli koos kliimaministeeriumiga keskkonnanõuete täitmise osas samuti vastu, sest vastasel korral terendanuks rohkem kui poolele tuhandele inimesele töö kaotus.

Auvere elektrijaama töö peatamine tähendaks Enefit Powerile pankrotiteed ning Eesti energiakindlus satuks ohtu, kommenteeris Pruul. „Eesti Energia erikontrolli raportis on audiitorid samuti öelnud, et võib arvata, et keskkonnaamet on leebem, sest tegemist on Eesti energiavarustuse olulise nurgakiviga,“ lisas ta.

Samas nentis ajakirjanik, et riikliku energiafirma rikkumistest kumab läbi jultumust ja see annab keskkonnaametile põhjust olla trahvide kirjutamisel karm. Pruul leiab, et oma seni üpris pehme lähenemisega on keskkonnaamet mõneti niisuguseid rikkumisi ise soodustanud.

Intervjuus sai ühtlasi lahti räägitud see, mida erikontrolli raport siis Eesti Energiale ikkagi ette heidab ning mida esitatud süüdistused tähendavad. Usutles Karl-Eduard Salumäe.