Tagasi 04.12.24, 16:15 Energiafirmad investeeriksid tuuleparkidesse miljardi. Diil seisab riigi taga Praegu ei taha suured energiaettevõtted väga täpselt öelda, kui suures mahus on nad valmis investeerima Eesti maismaa tuuleparkidesse. Miljardini võib investeering ettevõtte puhul küündida küll, tõdeb Enefit Greeni tegevjuht Juhan Aguraiuja, aga seda vaid teatud tingimustel.

Endine minister ja nüüd erasektoris Utilitas Windi juhtiv Rene Tammist Saarde tuulepargi avamisel 2023. aastal. Foto: Andras Kralla

Nii Aguraiuja kui ka Utilitas Windi juhatuse esimees Rene Tammist rõhutavad saates "Energiatund", et turutingimustel praegu suuri energiainvesteeringuid ei tehta.

Ettevõtted soovivad, et riiklikud hinnavahe lepingulahendused poleks piiratud täiendava klausliga, mille kohaselt katab riik küll energiafirmale küsitud hinnagarantii ja turuhinna vahe, kuid seda maksimaalselt 20 eurot megavatt-tunni kohta.

See pole aga ettevõtete jaoks piisav ning Rene Tammiste sõnul peaks hinnagarantii olema ilma täiendavate piiranguteta, sest vastasel juhul nad ei saa pankadest laenu. "Projektid, mida arendame, peavad olema pangakõlbulikud. Me kõik läheme lõpuks arendajatena panka ja küsime, kas oleks võimalik mõistlikel tingimustel laenu saada," rääkis Tammist.

"Kindlus avaldub praegu kas riiklike garantiide või pikaaegsete müügilepingutega," rääkis Juhan Aguraiuja ja lisas, et Enefit Green on praegu pikaaegsete müügilepingute vastu rajanud palju tuuleparke ilma riigi toetusteta. "Oleme näinud ka aga nende negatiivseid pooli," märkis ta. Kuna praegu on fikseeritud hinnaga lepinguid saada vähe, peaks Aguraiuja sõnul tulema riigilt investeeringute saamiseks teised selged garantiid.

Saate esimeses pooles kõlas ka intervjuu kliimaministeeriumi taastuvenergia valdkonnajuhi Karlis Goldsteiniga, mille järel olid teemaks detailplaneeringud, nende venimine ja koostöö kohalike omavalitsutega.

Saate teine pool tõi lauda investeeringute mahud, riiklikud hinnagarantiid, aga ka elektrivõrgu probleemid ja riigikaitse küsimused. Saatejuht on Lauri Leet.